Abrantes instala contadores inteligentes para reduzir consumos de água

Os Serviços Municipalizados de Abrantes vão instalar 840 contadores com telemetria para a monitorização e controlo de perdas de água no concelho, um investimento de 75 mi euros que se pretende alargar a todo o território. Em declarações à Lusa, o director-delegado dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA), Ricardo Aparício, disse que estes contadores inteligentes recorrem ao sistema de telemetria e “permitem a leitura automática dos consumos de água, identificando fugas e permitindo controlar o consumo dos mesmos”.

O concelho de Abrantes teve em 2022 um volume de captação de quatro milhões de metros cúbicos de água para distribuição e registou uma “perda real de 23%”, valor que “inclui consumos autorizados não faturados, como seja para os bombeiros”, em caso de incêndios. “Com a telemetria podemos monitorizar o uso de água em tempo real, permitindo uma deteção mais rápida de qualquer consumo involuntário (rotura) ou alguma torneira aberta em contínuo”, explicou. Além disso, permite a “eliminação da facturação por estimativa, uma vez que as leituras do contador são realizadas em tempo real, por via informática e à distância”, indicou Ricardo Aparício. Deixa assim de ser necessário o “cliente enviar as leituras do contador” e nem o “técnico necessita de se deslocar ao local do contador a efetuar a contagem”, acrescentou.

O projecto-piloto de instalação de contadores inteligentes no concelho de Abrantes foi iniciado na Esteveira, na zona sul do concelho, em 2019, com 23 contadores domésticos, tendo a Câmara de Abrantes indicado que “decorreu sem falhas e foi totalmente ao encontro das expectativas do município”, razão pela qual se decidiu avançar para a segunda fase, num investimento assegurado a 100% pelo orçamento dos SMA.

Também em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, disse que na primeira fase do projecto-piloto “foram avisados consumidores que possuíam uma fuga de águas nas suas casas”, o que permitiu a “identificação e reparação da fuga, evitando-se desperdícios de água e aumento de facturação”. Este projecto-piloto será agora alargado às localidades de Barrada, Água Travessa, Foz, Brunheirinho, Vale de Horta e Vale de Cortiças, no sul do concelho. Ficam assim a funcionar um total de 840 contadores inteligentes, dos quais 595 instalados nas localidades afetas ao projecto e 245 em “grandes clientes por todo o concelho, como hospitais e escolas, em contadores internos e em bocas de incêndio”.

Segundo o diretor-delegado dos SMA, o objectivo é o “alargamento a todos os contadores do concelho para controlar perdas na rede total e de forma automática”, uma operação que deverá abranger 22 mil dispositivos, num território com 780 quilómetros de rede, num investimento global previsto de 2,5 milhões de euros (ME), a executar a médio/longo prazo.

“Nesta fase, o investimento foi todo efectuado com fundos próprios, sendo que temos a expectativa que existam financiamentos para este tipo de estruturas, aos quais com toda a certeza iremos concorrer. Se existir oportunidade de financiamentos externos, de certeza que o processo será muito mais célere”, indicou Ricardo Aparício.