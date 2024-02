Cerimónias fúnebres de Carmina Silva e do presumível autor da sua morte, o seu marido Joaquim Gomes, vão ser realizadas em conjunto, na terça-feira, em Pedrógão.

Funeral do casal encontrado morto em Pedrógão realiza-se na terça-feira

O funeral de Carmina Silva, a mulher de 63 anos encontrada morta a tiro na casa-de-banho de sua casa, em Pedrógão, realiza-se na terça-feira, 20 de Fevereiro, tal como o do seu marido, Joaquim Gomes. O homem de 62 anos, presumível autor do homicídio, depois de ter disparado contra a esposa, com a qual teve uma filha e um filho, terá tirado a própria vida.

Os corpos do casal vão chegar à casa mortuária de Pedrógão, no concelho de Torres Novas, pelas 11h00. Os funerais, realizados em conjunto, vão ter início pelas 15h30 na Igreja de Pedrógão, seguindo depois para o crematório do Entroncamento.

Carmina Silva e Joaquim Gomes foram encontrados por familiares na casa onde viviam na manhã de quarta-feira, 14 de Fevereiro. Foram mobilizados meios de socorro, mas os óbitos acabaram por ser declarados no local. A Polícia Judiciária não suspeita do envolvimento de terceiros nestas mortes.