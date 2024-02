“Não há duas figueiras iguais”

A Gofigo, Agrupamento de produtores do figo do concelho de Torres Novas promoveu uma acção de formação de poda da Figueira durante o dia de sábado,17 de fevereiro, das 9h às 18h, que inclui almoço no restaurante Cabaças, em Videla. A formação foi liderada por Rui Maia de Sousa, engenheiro, dos maiores especialistas da área e pessoa bastante acarinhada pelos produtores de figo de Torres Novas.

Cerca de 25 pessoas, na sua grande maioria produtores, ouviram e viram como Rui Maia de Sousa acha que a figueira deve ser cuidada e tratada para voltar a ser negócio como já foi noutros tempos. Apesar de ser uma árvore generosa, que aguenta todas as maldades dos produtores e da natureza, é preciso protegê-la da cochonilha e de outros males, fazer uma poda que ajude a árvore a crescer de forma harmoniosa, e acima de tudo dar-lhe condições para produzir muitos e bons figos para o mercado que é cada vez mais exigente, disse e repetiu de várias formas enquanto ia explicando e exemplificando, saltando de figueira para figueira.



A acção de formação decorreu sempre no terreno, em figueirais onde o Rui Maia de Sousa já interveio noutras alturas, e não se limitou apenas a ensinar a usar a tesoura como deu conselhos para que a árvores sejam protegidas dos ratos, que são um dos seus maiores inimigos. Na poda o conselho mais repetido foi o de que o factor de maior produção de uma figueira é a luz natural, por isso é preciso podar de forma a que o sol ilumine o mais possível todos os ramos.



