Ourém vai implementar medidas para atrair mais voluntários para os bombeiros

Revisão do regulamento do cartão social prevê apoio ao pagamento de despesas, bem como a redução no valor do IMI e um passe mensal gratuito nos transportes urbanos de Ourém.

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou o início do procedimento de revisão do Regulamento do Cartão Social do Bombeiro Voluntário, no sentido de alargar os incentivos existentes como forma de captar cada vez mais jovens para a missão de bombeiro voluntário A nova proposta de regulamento prevê um apoio financeiro para pagamento de despesas escolares de bombeiros e descendentes directos dos bombeiros que frequentem o ensino superior, bem como uma redução de 20% no valor do IMI para imóveis de habitação própria e permanente e um passe mensal gratuito nos transportes urbanos – TUFO.

O projecto de revisão do regulamento será agora submetido a consulta pública, pelo período de 30 dias, a contar da data de publicação em Diário da República, para a constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração da proposta.