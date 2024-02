Oficina que ardeu na Zona Industrial de Tomar está a ser recuperada

Empresa situada na zona industrial de Tomar está a funcionar provisoriamente nas Calçadas enquanto decorre o processo de recuperação do incêndio que ocorreu em Novembro do ano passado.

A Empresa Pereira & Veríssimo, que ficou destruída por completo na sequência de um incêndio que ocorreu a 12 de Novembro do ano passado, na Zona Industrial de Tomar, deixando cerca de 12 postos de trabalho em risco, já tem instalações provisórias para dar continuidade ao trabalho. A empresa está neste momento a laborar na Rua do Comércio, zona das Calçadas. O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, e a vereadora Rita Freitas, visitaram as instalações actuais para demonstrar apoio e verificar o processo de recuperação da empresa, que trabalha no sector da reparação automóvel e manteve todos os postos de trabalho e o compromisso para com os clientes.

O processo de recuperação começou logo que foi possível com a demolição das instalações anteriores para a construção de um novo edifício de raiz, também na Zona Industrial de Tomar.