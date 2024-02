Operações de limpeza nos diques das Ómnias e do Rebentão

Os diques das Ómnias e do Rebentão, no concelho de Santarém, estão a ser alvo de uma intervenção de corte e limpeza de vegetação e/ou arbustos, no coroamento e taludes, contratada pela Câmara de Santarém por um valor de 22.957 euros. No Dique das Ómnias, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, a operação vai decorrer numa extensão de 2.847 metros, enquanto no Dique do Rebentão, na União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira, os trabalhos estendem-se por 2.475 metros.

A última intervenção de manutenção nessas estruturas junto ao rio Tejo foi executada em Agosto de 2020, com o intuito de reparar os danos estruturais que foram surgindo ao longo dos anos nessas infraestruturas de elevada importância na protecção contra cheias. Em reunião do executivo, o vereador Nuno Russo referiu que os diques, para além de manterem a função hidráulica, permitem à população usufruir das paisagens existentes ao longo do rio, utilizando estas infraestruturas para usufruto da natureza para caminhadas, andar de bicicleta ou observação de aves, entre outras.