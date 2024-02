Politécnico de Santarém acreditado pela Agência de Avaliação do Ensino Superior

O projecto científico, pedagógico e cultural, e a estratégia de desenvolvimento do Politécnico de Santarém, foram reconhecidos através da Avaliação Institucional promovida pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

A avaliação foi feita através das actividades que desenvolve, nomeadamente, do projecto educativo, científico e cultural, da solidez da oferta formativa, da integração dos estudantes nos processos de ensino, da investigação, bem como da transferência de conhecimento, do incentivo à investigação científica, da cooperação externa e, ainda, da internacionalização e da respectiva gestão de recursos.

Para a administração do Politécnico, o reconhecimento só foi possível porque a comunidade académica acredita que juntos são melhores e que, em equipa, chegam mais longe.