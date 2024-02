“A mulher que cozinhou o marido” em palco no Cartaxo

O Centro Dramático Bernardo Santareno apresenta a peça “A mulher que cozinhou o marido” na sexta-feira, 23 de Fevereiro, às 21h30, no Centro Cultural do Cartaxo. O elenco conta com Paula Nunes, Paulo Cotrim, Dulce Grácio, Maria Carreira, João Barros e Filipa Pinto. A encenação é de José Manuel Rodrigues, que também é responsável pela adaptação do texto original de Debbie Isitt. Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural do Cartaxo e na Ticketline.