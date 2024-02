Projecto “Ombro Amigo” em Ourém tem sido fundamental no combate ao isolamento

O protocolo entre o município de Ourém e a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, que resultou na implementação do projecto “Ombro Amigo”, tem sido um sucesso no combate ao isolamento social no concelho. O executivo da Câmara Municipal de Ourém realizou uma visita às instalações do projecto que teve como objectivo monitorizar o seu funcionamento e interagir directamente com os participantes da iniciativa social inovadora, distinguida em 2021 com uma menção honrosa na categoria “Vida”, no âmbito dos Prémios de Boas Práticas de Envelhecimento Activo e Saudável na Região Centro.

“Ombro Amigo” traduz-se na dinamização de uma bolsa de voluntariado, com plataforma digital interactiva, constituída por elementos de um grupo-alvo em isolamento social e outros elementos da comunidade, com capacidades e competências para a realização de pequenas acções necessárias à melhoria das condições de vida do grupo-alvo, concorrendo para o combate ao isolamento social em que vivem. O “Ombro Amigo” nasceu após uma candidatura ao programa Portugal Inovação Social, que comparticipa com 70% do capital necessário. Os outros 30% têm de ser assegurados pela entidade promotora.

O projecto está a funcionar desde 1 de Agosto de 2020 e a sua sede é na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, em Ourém. Todas as pessoas com quem o “Ombro Amigo” trabalha estão referenciadas pelo município, juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino e unidades de cuidados de saúde. Uma das características inovadoras deste projecto é a existência de uma plataforma online onde quem quiser pode inscrever-se como voluntário no “Ombro Amigo”. Podem ainda ler artigos ou ver fotos das actividades já realizadas.