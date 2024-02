Santarém aumenta exportações e espera novos projectos empresariais

Dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que as exportações do tecido produtivo do concelho de Santarém em 2023 atingiram um valor de 436.502.852 euros, representando um aumento significativo em relação aos 401.351.358 euros de 2022 e aos 376.291.576 euros de 2021. Informação a que a Câmara de Santarém dá relevo, tal como acontece com os números do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) que apontam que em 2023 foram criadas 233 empresas no concelho de Santarém e em Janeiro de 2024 foram formadas 31 novas empresas.

Na reunião do executivo municipal de 19 de Fevereiro, o vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite, destacou a evolução positiva desses parâmetros e a dinâmica económica que se vive. O titular do pelouro do desenvolvimento económico revelou que nos próximos meses vários projectos empresariais privados vão iniciar o processo de construção, destacando um projecto logístico/industrial na periferia norte de Santarém, com valor de investimento que ascende a mais 17 milhões euros, e o Hospital da Luz, que vai nascer na zona sul da cidade, cujo valor de investimento ultrapassa os 50 milhões de euros.

O autarca referiu que “estes números são um testemunho factual do dinamismo e resiliência da economia local, dos nossos empresários e trabalhadores, o somatório das iniciativas que temos vindo a realizar de promoção do nosso concelho, e as diversas medidas de apoio ao investimento, com destaque para o via expresso investidor e o regulamento de apoio ao investimento que têm sido bons instrumentos para a captação de investimento privado. Mais empresas significa mais emprego e esta é uma condição fundamental para o desenvolvimento e crescimento sustentado de Santarém”.