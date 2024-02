Três feridos ligeiros por inalação de fumos num incêndio em Santarém

Um incêndio num apartamento na Rua Dr. Virgílio Arruda, em Santarém, causou três feridos ligeiros por inalação de fumo na manhã de dia 20 de Fevereiro. O fogo ocorreu numa sala do apartamento. OS três feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém, confirmou a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo. O alerta foi dado às 9h29 e no local estiveram sete veículos e 17 operacionais. O apartamento ficou habitável.