Amigos dos Animais de VFX elegem novos órgãos sociais

A Associação dos Amigos dos Animais de Vila Franca de Xira vai reunir em Assembleia Geral no próximo dia 2 de Março, às 15h00, na Castanheira do Ribatejo. Na ordem de trabalhos está a discussão e votação das contas de 2023 e a eleição para os novos órgãos sociais para o biénio 2024-2026.

Após a votação os novos órgãos sociais tomam posse.

Depois do acto será ainda debatida a possível renúncia ao direito de superfície do terreno localizado na Freguesia da Castanheira do Ribatejo, cedido à associação pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Será também deliberada a possível venda de uma viatura.