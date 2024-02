Comunidade Intermunicipal do Oeste compra maioria do capital da Rodoviária do Oeste

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), liderada por Pedro Folgado, presidente da Câmara de Alenquer, aprovou por maioria em assembleia realizada este mês a compra de 51 por cento do capital da Rodoviária do Oeste, com o objectivo de ter uma palavra a dizer sobre o futuro daquele serviço de transportes públicos rodoviários.

A operadora de transportes serve 12 municípios do Oeste mas também assegura várias ligações entre os concelhos daquela região e o concelho de Vila Franca de Xira, incluindo os vizinhos Arruda dos Vinhos e Alenquer, em particular a freguesia do Carregado.

A compra, que ronda os 5,8 milhões de euros, foi deliberada em assembleia com 35 votos a favor e 11 abstenções na assembleia intermunicipal do Oeste. É a primeira vez no país que uma CIM decide comprar uma participação num operador de transportes e com isso poder decidir a gestão da empresa e a opções de serviço que pretende assegurar. O negócio, no entanto, ainda precisa de pareceres positivos e luz verde final de entidades como o Tribunal de Contas, Inspecção-Geral de Finanças e da Autoridade de Transportes.

A OesteCIM diz esperar que o processo possa estar concluído até ao final deste ano para que, o mais tardar em 2025 possa entrar em vigor um novo modelo de operação. O processo de compra foi ponderado pelos municípios durante quase dois anos e foi justificado com o facto dos autarcas terem percebido, após a pandemia, que a manutenção do serviço de transportes rodoviários à população dependeria sempre da subsidiação dos municípios e que, a ser assim, mais valia ser a OesteCIM a detentora directa da empresa. Pedro Folgado, presidente da OesteCIM, frisou que as câmaras não podem ficar reféns dos operadores económicos para conseguirem assegurar um bom serviço às populações. A OesteCIM é composta pelos municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.