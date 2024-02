IPSS de Coruche recebem apoio extraordinário

O município de Coruche aprovou, por unanimidade, apoios extraordinários a três Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que se têm deparado com dificuldades financeiras devido ao aumento generalizado dos preços e também do aumento dos salários. Cada instituição vai receber 70 euros por cada utente. Sendo assim, a Santa Casa da Misericórdia de Coruche, que acolhe 77 utentes, vai receber 4.620 euros; a Associação de Solidariedade Social de São José da Lamarosa, com utentes, recebe 4.200 euros e o Centro Social e Paroquial de Santo António, no Couço, com 25 utentes, recebe 1.500 euros.