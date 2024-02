A PSP do Cartaxo apreendeu diversos artigos suspeitos de terem sido furtados num estabelecimento comercial dessa cidade

PSP do Cartaxo apreende artigos e faz uma detenção

A PSP do Cartaxo apreendeu diversos artigos suspeitos de terem sido furtados num estabelecimento comercial dessa cidade e cujo valor global está estimado em 600 euros, durante a revista a uma viatura onde se encontravam três ocupantes com comportamentos suspeitos. A Polícia apreendeu um íman para retirada de alarmes de objectos; dois coletes artesanais para dissimular objectos/bens no interior das roupas; duas mochilas; várias garrafas de bebidas alcoólicas; vários artigos de higiene; diverso material tecnológico e outros bens.

Durante a abordagem aos indivíduos e à viatura, a PSP verificou também que pendia sobre um dos suspeitos um mandado de detenção, tendo sido dado cumprimento ao mesmo.