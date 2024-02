A chefe de cozinha de Benavente que adora criar novos sabores

A aventura no mundo da cozinha começou aos 19 anos quando saiu de Benavente para a Suíça. A chefe Célia Mendes, que também é professora, vai abrir uma pastelaria na sua terra onde podemos encontrar o doce que criou.

Célia Mendes vai abrir pastelaria em Benavente com o doce Carolinata

Aos 54 anos a chefe Célia Mendes recorda os anos de aprendizagem e como começou a dar aulas. Em breve vai abrir uma pastelaria onde podemos encontrar o doce que criou, com produtos da terra, o Carolinata.

O percurso profissional da chefe de cozinha Célia Mendes começou a desenhar-se quando aos 19 anos emigrou para a Suíça. Tirou o curso de cabeleireira para ajudar a mãe, que exercia a profissão, mas não gostava do ofício e trabalhou num escritório. Na Suíça encantou-se por aquele que considera o sítio mais bonito do mundo, S-chanf. Começou no Verão a trabalhar num restaurante de montanha, onde não havia luz e a água falhava porque vinha directamente da nascente. “Amei aquilo mesmo não estando habituada. Foi onde conheci o meu marido. É o que se pode dizer que é amor e uma cabana (risos)”, conta.