Autarcas da Lezíria aprovam empresa intermunicipal de transportes

Os 11 presidentes de câmaras da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo aprovaram esta quinta-feira por unanimidade a criação da empresa de transportes públicos de passageiros. A decisão foi tomada na reunião extraordinária do conselho intermunicipal e a empresa intermunicipal terá capitais exclusivamente públicos e deve entrar em funcionamento, segundo o presidente da comunidade e da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, em 2025.

Esta decisão implica a cessação dos contratos com as duas operadoras que há muitos anos prestam esse serviço no território da Lezíria do Tejo - a Rodoviária do Tejo e a Ribatejana. Mas essas empresas poderão continuar a prestar o serviço de transportes públicos rodoviários no período transitório até à nova empresa intermunicipal estar em condições de funcionar. Isto caso as negociações nesse sentido cheguem a bom porto.