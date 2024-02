Duas centenas de alunos sem professor em Vila Franca de Xira

No concelho de VFX duas centenas de alunos, no arranque do segundo período, ainda não tinham os professores necessários para garantir todos os horários. No último concurso ficaram por colocar 2% dos professores necessários.

Executivo de Vila Franca de Xira diz estar em contacto permanente com os agrupamentos de escolas para avaliar as diferentes situações

No concelho de Vila Franca de Xira duas centenas de alunos, no arranque do segundo período, ainda não tinham a totalidade dos professores necessários para garantir todos os horários. Os números foram avançados em reunião de câmara pela vereadora com o pelouro da Educação, a também vice-presidente, Marina Tiago. A autarca respondia a uma proposta da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) para que fosse discutido e analisado o ponto de situação da falta de professores nas escolas e de vagas nas creches do concelho.