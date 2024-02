Entrevista de Luís Silva a O MIRANTE dá que falar

O socialista, também confrontado pelo presidente da Unidade Local de Saúde, defendeu-se dizendo que a oposição quis fazer uma leitura errada das suas palavras e que nunca pôs em causa a qualidade dos profissionais de saúde.

As declarações do vice-presidente na Câmara de Torres Novas, Luís Silva, em entrevista a O MIRANTE, sobre a urgência básica do hospital da cidade não caíram bem à oposição que, na última reunião do executivo municipal, fez um ataque cerrado ao autarca socialista. O PSD disparou primeiro demonstrando “repúdio” e afirmando que alguém que quer ser candidato à presidência da câmara não pode proferir tamanhas “aberrações”. Também o vereador independente do movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, se confessou “incomodado” com as palavras de Luís Silva.