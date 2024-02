Música é o melhor antídoto para o stress 

A estudarem as duas no décimo ano, na Escola Secundária de Benavente, são peremptórias em dizer que tocar é bom para a ansiedade e para se manterem focadas.

A música pode ser um antídoto para aliviar o stress e a ansiedade. Que o digam Madalena Carrasco e Elisabete Silveira, ambas com 15 anos e residentes em Benavente. Estudam no 10º ano na Escola Secundária de Benavente e em comum têm as aulas de música e o gosto por aprender a tocar um instrumento distinto.

Madalena Carrasco descobriu o piano durante uma das quarentenas impostas na altura da pandemia de Covid-19. Através das redes sociais começou a ver vídeos de pessoas a tocar piano e fascinou-se pelo som. Pediu aos pais um teclado básico e simples e começou a tocar para se entreter. Aprendeu pela Internet as notas e começou pelas músicas mais simples, ao mesmo tempo que tirava apontamentos. A mãe incentivou-a a querer aprender mais e sugeriu-lhe ter aulas de piano.