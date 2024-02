Tomar participou em candidatura para valorizar património romano

A vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, esteve presente na formalização do consórcio promotor da candidatura da Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE Portugal Romano com cerca de meia centena de entidades, que decorreu a 8 de Fevereiro, no Museu Portugal Romano, em Condeixa-a-Nova, no âmbito da Associação de Municípios Portugal Romano.

A candidatura visa valorizar o potencial endógeno e patrimonial dos testemunhos da romanização em Portugal através da realização de iniciativas e gerando mais atractividade para os territórios, explica o município em comunicado.

Recorde-se que está em curso a empreitada de construção do edifício para a musealização das ruínas do Fórum Romano de Tomar. Um projecto que custou cerca de 708 mil euros aos cofres municipais, mais 200 mil euros do preço base inicialmente previsto quando o projecto foi lançado, em 2021, tendo na altura um prazo de execução de um ano.