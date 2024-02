50 multas por atravessar passagem de nível em VFX

Desde que os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) passaram a realizar trabalho gratificado pago pela Infraestruturas de Portugal para vigiar a passagem de nível do cais, em Vila Franca de Xira, uma das mais perigosas do país, 50 pessoas já foram multadas por atravessarem a Linha do Norte quando as cancelas estavam fechadas, os atropelamentos ferroviários desceram e até já foi evitada uma tentativa de suicídio no local.

Os dados foram avançados a O MIRANTE pela PSP. Atravessar a linha com as cancelas fechadas não é apenas arriscado como infringe a lei 276/2003, que decreta que os cidadãos só podem atravessar ou circular sobre as linhas férreas quando os meios de sinalização acústica ou luminosa apresentem indicação permissiva ou os agentes ferroviários em serviço o autorizem.