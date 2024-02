Abrantes vai instalar câmaras de videovigilância para tornar cidade mais segura

Alguns pontos estratégicos da cidade de Abrantes, nomeadamente os isolados e onde há registo de maior criminalidade, vão passar a contar com um sistema de videovigilância para aumentar a segurança de pessoas e bens e a própria organização das forças de segurança que operam naquele território. O procedimento para a instalação dos aparelhos foi iniciado há mais de um ano e deu agora mais um passo com a aprovação em reunião pública do executivo da minuta do protocolo entre o município e a Polícia de Segurança Pública (PSP).