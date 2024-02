“As mulheres continuam a ser subvalorizadas”

Define-se como uma mulher batalhadora que ainda vai tirar uma segunda licenciatura e dar mais passos na política. Não tolera atrasos, preza a sua independência e chateia-a que haja quem viva alheado da causa pública.

Cresci com a minha mãe a dizer que as mulheres têm que se auto-sustentar, de se fazer valer por elas próprias sem dependerem de um homem ou mulher. Chateia-me, por isso, haver mulheres que não votam, que dizem que não gostam da política e que não percebem nada disto quando tudo o que fazemos está dependente da política. A política é a base que decide a nossa vida e as mulheres não se podem anular. Depois há as que querem pertencer, mas as mulheres continuam a ser sub-valorizadas na política e não têm as mesmas oportunidades que os homens.