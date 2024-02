Benavente aprova empréstimo para compra do Terminal Rodoviário de Santarém

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade, em reunião do executivo, a aquisição do Terminal Rodoviário de Santarém pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), com a contratação de empréstimo bancário no valor de três milhões de euros.

O terminal está avaliado em mais de quatro milhões de euros mas a compra será feita por três milhões e meio de euros.

Os 11 municípios que fazem parte da CIMLT têm de ser ouvidos porque o endividamento tem de estar reflectido no orçamento.

O município do Cartaxo não entra na equação porque não pode contrair empréstimos bancários. Assim sendo os restantes dez municípios que fazem parte da CIMLT acordaram assumir o empréstimo com o objectivo da compra do terminal. “Parece-nos uma boa solução e existem recursos financeiros por causa do aluguer de espaços que amortizam o empréstimo. A restante verba resultará da actividade da própria empresa intermunicipal”, disse o presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho.

Recorde-se que a CIMLT aprovou a constituição de uma empresa intermunicipal de transportes. A constituição da empresa irá em breve à reunião de câmara de Benavente.