Doença do coração é mais mortal que o cancro

A cada 15 minutos alguém morre por doença cardiovascular e muitas vezes sem ter sofrido sintomas. Entrevista com Jorge Guardado a propósito do Dia do Doente Coronário.

Mas, apesar dos números elevados de mortalidade, não é difícil detectar uma doença coronária precocemente e eliminar ou controlar os factores de risco, nota o médico cardiologista Jorge Guardado. Se o SNS tem capacidade para responder a todas as solicitações atempadamente isso já é outra história. Esta é uma entrevista com o cardiologista de Riachos a propósito do Dia do Doente Coronário que se assinala a 14 de Fevereiro.

A doença coronária é uma assassina silenciosa?

Cerca de metade das pessoas que tem um acidente coronário, vulgarmente conhecido por ataque cardíaco, não teve previamente sinais ou sintomas que o anunciassem. Destes, cerca de 25% podem ter um evento fatal antes de chegarem aos cuidados hospitalares especializados.

Devíamos temer as doenças cardiovasculares como tememos um diagnóstico de cancro?

Sim, claramente. São a primeira causa de morte em Portugal apesar da redução registada nas últimas duas décadas. Actualmente, com o valor mais baixo dos últimos 70 anos, cerca de 25,9%, correspondente a 35 mil mortes, uma média de uma morte por doença cardiovascular a cada 15 minutos.