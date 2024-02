Elviro Passarinho deixa comando dos Bombeiros de VFX após meio século de trabalho

Ao fim de quase 50 anos de trabalho na corporação dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, Elviro Passarinho, um nome conhecido na região e no mundo dos bombeiros, deixou o comando da instituição, passando o testemunho ao seu segundo comandante, Paulo Carolino, que vai agora assumir essa função.

Na hora da despedida, Elviro Passarinho publicou uma mensagem agradecendo a generosidade da comunidade e confessou a emoção de ter dedicado cinco décadas de “coragem e serviço” à comunidade, marcadas por momentos de sacrifício e entrega. “Quase cinco décadas a abdicar do conforto familiar e de momentos de lazer. O legado perdurará nas memórias de todos aqueles com quem tive o privilégio de trabalhar e de privar ao longo dos anos”, escreveu Elviro Passarinho.

O comandante lembrou ter visto muitos dos bombeiros crescer e tornarem-se homens e mulheres de pleno direito. “Todos foram momentos de alegrias, tristezas e por vezes de lágrimas”, confessou. Elviro Passarinho assumiu o comando da corporação em 2012 após a passagem ao quadro de honra de António Pedro. Até aí era segundo comandante. “Àqueles que agora assumem o desafio de dar continuidade, desejo a maior sorte e sucesso. Que honrem com o exemplo, com a abnegação, mantendo sempre a chama da solidariedade e da prontidão acesa, em prol do bem-estar e da segurança de toda a comunidade que servimos”, escreve.

Na hora da saída Elviro Passarinho disse estar grato a todos pelo que se tornou e acima de tudo pelo que lhe deram, confessando ser um comandante orgulhoso dos seus bombeiros. “Isto é e sempre será um processo cíclico e chegou a hora da despedida. Obrigado por tudo e que a vida vos reserve os melhores momentos de paz e felicidade nesta nova etapa”, conclui. Entretanto um grupo de amigos já anunciou a realização, a 16 de Março, no Lezíria Parque Hotel, de um almoço de homenagem a Elviro Passarinho, que custará 25 euros e contará com um momento de fados com Margarida Arcanjo, João Nunes, Ricardo Pereira e Pedro Ferreira.