Piso volta a abater em ruas no Forte da Casa

Automobilistas e moradores queixam-se do estado do piso na Rua Padre Américo no Forte da Casa

Algumas ruas do Forte da Casa, que foram alcatroadas recentemente, voltaram a abater. Já não é a primeira vez que é colocado alcatrão novo que depois não aguenta com a passagem do trânsito automóvel e com a chuva. A Rua Padre Américo é uma das artérias em que o piso voltou a ceder. Os automobilistas queixam-se dos buracos, que dão cabo dos pneus, e os moradores mais idosos temem pelo risco de queda.

Junto à rotunda, na Rua Batista Pereira há novo buraco, e assim continua noutras artérias da vila. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz a O MIRANTE que as intervenções necessárias serão realizadas assim que existir um intervalo de tempo seco, suficientemente longo, para se proceder a uma reparação adequada ao nível do subsolo. A autarquia garante que todas as intervenções serão realizadas pelo empreiteiro, no âmbito da garantia da obra, e sem custos para o erário público. “No final das intervenções, a via ficará totalmente reparada na condição de um só tapete, sem remendos, em toda a área de intervenção da obra”, garante o município.