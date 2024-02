Presidente da Junta de Riachos dá lição de civismo aos fregueses

O presidente da Junta de Riachos, António Júlio Pereira Jorge, decidiu dar uma lição de civismo aos fregueses sobre a deposição de resíduos nas ilhas ecológicas através de uma sequência de fotografias onde o próprio aparece a espalmar caixas de cartão volumosas deixadas indevidamente junto aos ecopontos.

“É tudo uma questão de consciência cívica. Nada custa passar com os sapatos por cima do cartão, ou com um utensílio cortante e colocar no interior da ilha ecológica. Como podem verificar coube lá tudo, e mais cabia, se no fundo não estivessem muitas caixas inteiras”, escreveu o autarca na publicação publicada na página oficial de Facebook da junta de freguesia.

António Júlio Pereira Jorge, que já por outras vezes na mesma página criticou actos de vandalismo contra mobiliário público, terminou a apelar aos fregueses que repitam aquele gesto, sublinhando que “é uma questão de consciência ambiental”.