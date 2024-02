Resort de envelhecimento saudável em Benavente prevê criar dois mil empregos

Mais de 2.000 postos de trabalho deverão ser criados em Benavente com a construção de um ‘resort’ dedicado ao “envelhecimento saudável”, num investimento superior a mil milhões de euros, anunciou o promotor. O empreendimento, que é apresentado como “o primeiro ‘resort’ do mundo para a promoção do envelhecimento saudável”, será construído em Benavente, numa herdade de 509 hectares na Reserva Natural do Rio Tejo, a 30 minutos de Lisboa.

Em comunicado, o promotor indica que o ‘resort’ pretende “oferecer uma solução integrada, abrangente e holística para o grupo-alvo de 55 anos ou mais”. O “Life Plan Resorts” deverá abrir gradualmente a partir de 2025 e irá ter 1.400 acomodações, divididas entre estúdios, apartamentos, moradias e casas geminadas, com o intuito de “promover a independência dos seus residentes”.

O projecto prevê também a criação de vários serviços de saúde como consultórios médicos, cuidados ao domicílio, reabilitação e 260 camas de cuidados continuados. Está igualmente prevista a construção de dois campos de golfe, uma escola de cuidadores e alojamento para 300 funcionários.

Citado no comunicado, o fundador da “Life Plan”, que é também médico e empresário, Jack Shevel, salienta que “o espaço pretende proporcionar os melhores anos de vida aos residentes, através de uma abordagem holística e médica para um envelhecimento ativo”, adiantando que o clima, a qualidade de vida, a segurança e a gastronomia foram fatores determinantes para o investimento em Portugal. Ainda segundo o norte-americano, Portugal tem capacidade para se tornar na “Flórida da Europa” para reformados.