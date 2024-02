Município concluiu primeira reunião de trabalho que juntou jovens, agrupamentos de escolas e outras instituições do concelho que trabalham com e para a juventude.

Azambuja dá passos para implementação do Plano Municipal de Juventude

Depois de em Janeiro ter apresentado à comunidade o Plano Municipal de Juventude, a Câmara de Azambuja realizou a 15 de Fevereiro a primeira reunião de trabalho dando início ao delinear da estratégia e metodologia a desenvolver na área da juventude entre entidades públicas e privadas.

Na reunião, faz saber o município em comunicado, estiveram presentes jovens e diversas entidades que desenvolvem a sua actividade com e para jovens, nomeadamente, os agrupamentos de escolas, Instituições de Solidariedade Social, juntas de freguesia, as diferentes forças políticas, de socorro e de segurança locais, bem como, associações e colectividades do concelho.

O próximo passo passará pelo lançamento de um inquérito online, que será inicialmente dirigido a técnicos e dirigentes na área da juventude do concelho e, ainda, um processo de consultas presenciais a jovens. Os objectivos passam por definir quais os eixos de intervenção, bem como capacitar os jovens e as entidades envolvidas. Os trabalhos vão decorrer durante todo o ano, estando previsto um período de consulta pública, na fase final, que permitirá a qualquer munícipe apresentar os seus contributos.