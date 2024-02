Comandante afastado dos Bombeiros de Alpiarça recrutado para Salvaterra de Magos

Desde 1 de Fevereiro deste ano que Fábio Dias integra os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos como segundo comandante. Presidente da Câmara de Alpiarça refere que posto deixado vago vai ser ocupado em breve.

Depois de ter sido afastado do cargo de segundo comandante dos Bombeiros Municipais de Alpiarça em Maio de 2023, Fábio Dias saiu da corporação e integra, desde 1 de Fevereiro deste ano, o cargo de segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos. A presidente da Câmara de Alpiarça, a socialista Sónia Sanfona, esclareceu, em sessão camarária, a decisão de Fábio Dias referindo que lhe foi atribuída uma licença sem vencimento. “O comandante dos Bombeiros de Alpiarça vai fazer chegar ao município uma sugestão de um nome para ocupar este cargo”, referiu a autarca.

Contactado por O MIRANTE, Fábio Dias apenas disse que saiu dos Bombeiros de Alpiarça para se afastar de polémicas. “Vi uma oportunidade no convite que me foi feito pelos Bombeiros de Salvaterra de Magos. Quero afastar-me de polémicas, trabalhar para me valorizar e crescer profissionalmente. Aqui sinto que sou valorizado e quero continuar o meu caminho profissional nesta estrutura de comando”, afirmou a O MIRANTE.

Recorde-se que o então segundo comandante dos Bombeiros de Alpiarça foi afastado do cargo em Maio do ano passado quando a comissão de serviço, que é de quatro anos, terminou, mantendo-se, na altura, como bombeiro da corporação. O MIRANTE sabe que esta decisão do comandante dos bombeiros, Hugo Teodoro, surgiu na sequência de cartas anónimas enviadas para a presidente da Câmara de Alpiarça e também para a comunicação social.

Como O MIRANTE noticiou na edição de 19 de Janeiro de 2023, na carta, a que o nosso jornal teve acesso, diz-se que Hugo Teodoro “não só está a afastar cada vez mais os bombeiros desta casa como está a afundá-la a passos largos. O papel de comandante de uma instituição como esta carece de liderança, espírito e missão e bom senso, o que o senhor comandante não tem”.

Na carta, Hugo Teodoro é acusado de “não dirigir a palavra a alguns bombeiros, estar a maior parte do tempo fora do quartel” e de “não resolver os problemas existentes”, acrescentando que o actual comandante está a “fazer mal aos bombeiros de Alpiarça”. O autor ou autores do texto acusavam ainda o comandante Hugo Teodoro de não permitir que bombeiros de concelhos vizinhos integrassem a corporação de Alpiarça. A carta terminava dizendo ser de “27 elementos dos Bombeiros Municipais de Alpiarça” mas ninguém deu a cara pelo documento.