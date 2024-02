Um participante no passeio de todo-o-terreno de motos da Parreira, concelho da Chamusca, ficou ferido numa queda durante actividade este domingo de manhã, 25 de Fevereiro.

Acidente no passeio de motos da Parreira

O motard que é da zona de Sesimbra, segundo O MIRANTE apurou, sofreu pelo menos ferimentos ao nível do tronco e foi transportado de ambulância para o hospital. Chegou a ser accionado o helicóptero do INEM que aterrou na localidade, mas acabou por não ser usado.