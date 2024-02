Câmara de Benavente renova frota automóvel

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Benavente reforçou a frota automóvel para fazer face às necessidades actuais e aumentar a capacidade de resposta às populações. Os equipamentos obsoletos e em final de vida útil forma substituídos num investimento de cerca de 785 mil euros, mais IVA.

A limpeza de bermas tem agora ao serviço mais um tractor agrícola, equipado com braço limpa bermas e uma ceifeira mecânica.

O apoio aos eventos organizados pela câmara e pelas colectividades será agora feito de forma mais simples e melhor dimensionado, com a aquisição do novo camião com caixa e grua basculante.

O município adquiriu três viaturas ligeiras de passageiros, 100% eléctricas, munidas com baterias de tracção e cabos, um ligeiro de mercadorias e duas carrinhas de caixa aberta.

Ao serviço da recolha do lixo estão também mais dois camiões, um de 19 toneladas e outro de 26 toneladas, com sistema de captação por placa. Estas aquisições permitem substituir os equipamentos obsoletos, aumentar a capacidade de recolha e prestar um melhor serviço às populações, de acordo com o município.