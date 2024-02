Chamusca perde território para município de Ponte de Sôr

Na União de Freguesias de Parreira e Chouto, no concelho da Chamusca, existia uma pequena parcela de terreno com pouco mais de uma dezena de hectares que passou agora a pertencer ao concelho de Ponte de Sor, mais precisamente ao perímetro urbano da freguesia de Foros de Arrão. A Assembleia da República aprovou por unanimidade a alteração do limite administrativo entre a freguesia de Foros de Arrão e a União de Freguesias de Parreira e Chouto, no concelho da Chamusca.

O processo, que foi iniciado pela Junta de Foros de Arrão, em 2019, e que foi muitas vezes debatido pelos deputados da Assembleia Municipal da Chamusca, constituiu uma vontade de todas as partes envolvidas. Contactado por O MIRANTE, Bruno Oliveira, presidente da União de Freguesias de Parreira e Chouto, explicou que “quem usufrui daquele espaço é a população de Foros de Arrão”, onde inclusive existe um moinho recuperado por aquela freguesia, embora todos os dias os habitantes da Parreira e Chouto utilizem a estrada por motivos profissionais. Bruno Oliveira não tem dúvidas de que a solução foi benéfica para todas as partes envolvidas. “Não temos população naquela área e não tínhamos condições para realizar a limpeza urbana. Foi uma solução benéfica para todos. As pessoas ficam mais bem servidas. A estrada está toda partida e agora já não há argumentos para não a requalificarem“, sublinha ao nosso jornal. Segundo o autarca a alteração do limite urbano permite implementar uma estratégia de desenvolvimento que pode ser levada avante por entidades públicas e privadas.