Dois milhões para construção de 12 fogos em Tomar

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, assinou a segunda fase dos acordos para a construção de mais 12 fogos no concelho de forma a garantir habitação acessível às famílias num investimento de 1,9 milhões de euros. A assinatura do acordo decorreu a 8 de Fevereiro no âmbito do protocolo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

O município de Tomar já conta com a assinatura de dois acordos, no valor de quase sete milhões de euros, para a construção de 44 fogos no âmbito do protocolo de Cooperação para Projectos de Habitação a Custos Acessíveis, além da oferta pública que está a decorrer para a aquisição de outros 60 fogos.

Recorde-se que numa entrevista a O MIRANTE, publicada a 15 de Fevereiro deste ano, Hugo Cristóvão referiu que a habitação é o grande problema actualmente no concelho. No entanto, o autarca sublinha que o problema não se resolve de um dia para o outro. “Não podemos chegar ali à loja e comprar habitações. É preciso fazer projectos e encontrar financiamentos”, disse.