Abertura da praia fluvial do Alqueidão em Tomar dependente da APA

Agência Portuguesa do Ambiente tem na mão a decisão sobre a abertura ou não dos equipamentos na praia fluvial do Alqueidão, situada no concelho de Tomar.

A praia fluvial do Alqueidão, na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, continua à espera da autorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para abrir a estrutura onde estão as instalações sanitárias e uma divisão de apoio. Três anos depois da conclusão da requalificação do espaço, o assunto voltou a ser discutido em reunião de executivo, depois do vereador Tiago Carrão (PSD) ter pedido um ponto de situação à maioria socialista. Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, explica que a demora tem uma explicação e prende-se com o facto de a APA não ter dado parecer favorável ao documento do protocolo entre a Junta de Freguesia e a Câmara de Tomar sobre a cedência de terrenos.

No entanto, a autarca garantiu que a entidade do Estado já tem o documento correcto, depois de algumas faltas de entendimento entre todas as partes. “Queremos muito acreditar que este Verão já temos praia fluvial a funcionar com a sua concessão”, sublinhou Filipa Fernandes durante a sessão camarária.

Recorde-se que o projecto para construir uma praia fluvial em Alqueidão venceu o Orçamento Participativo em 2016 e visava dotar de melhores condições e instalações de apoio uma zona balnear selvagem muito frequentada pela população, de forma a garantir mais segurança na sua utilização.