Árvore inclinada junto a escola motiva preocupação em Castanheira do Ribatejo

Um pinheiro cujo tronco se apresenta visivelmente inclinado está a gerar preocupação em Castanheira do Ribatejo por risco de queda, ainda por cima porque, caso aconteça, o mais provável é cair para o recinto escolar da Escola Básica da Quinta de São Sebastião. A Rua do Convento, onde se encontra a árvore, foi recentemente alvo de intervenção por parte do município de Vila Franca de Xira, que optou por não proceder ao seu abate. “É um pinheiro com muitos anos, que como se pode ver está todo inclinado. Estamos sujeitos a que um dia caia para a escola e aconteça uma tragédia”, alertou Jaime Pereira, residente, a O MIRANTE. Além disso, acrescentou, “é um pinheiro que cria lagartas” o que tem levado a que “alguns cães tenham ficado sem língua” depois de entrarem em contacto com os insectos.

Jaime Pereira, que já solicitou à Câmara de Vila Franca de Xira o abate daquela árvore, afirma que tem medido o grau de inclinação do tronco que “está cada vez maior”. O MIRANTE questionou o município liderado por Fernando Paulo Ferreira, que publicita ao longo do ano várias intervenções e análises fitossanitárias e de risco de ruptura às árvores, mas não obtivemos resposta até à data de fecho desta edição.

Na mesma freguesia há outra árvore, situada na Avenida Dr. Luís César Ferreira, nas traseiras das instalações do Posto da GNR de Castanheira do Ribatejo, que motiva, há mais de dois anos, queixas de moradores. Neste caso o problema prende-se com o crescimento das raízes da árvore da espécie Grevílea que além de danificar o piso, por estarem muito expostas, levanta preocupações sobre o risco de queda.