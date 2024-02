Casais da Lagoa reclama obras prometidas em campanha pelo executivo socialista de Azambuja

Casais da Lagoa é uma pequena localidade da freguesia de Aveiras de Baixo, no concelho de Azambuja, onde os moradores aguardam há anos pela melhoria e conclusão da construção de um ringue desportivo e arranjo do espaço envolvente. A empreitada, que foi promessa eleitoral do executivo socialista que governa a autarquia, “parece ter caído no esquecimento”. As palavras são de Maria Elisabete Pessoa, que foi à última sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Azambuja, “manifestar tristeza” pela não conclusão dos trabalhos. “É verdade que o ringue foi iniciado nessa altura porque havia a necessidade de apresentar alguma obra aos fregueses de Casais da Lagoa”, afirmou, “indignada pela forma como esquecem estas pequenas obras” que são importantes para a comunidade. É o caso desta, sublinhou, dando conta que, apesar de inacabado, o ringue é muito utilizado por crianças e adultos.

Dando voz ao descontentamento de quem utiliza aquele espaço Maria Elisabete Pessoa pediu que sejam feitas as marcações devidas, colocadas balizas em segurança, arranjada e fixada a rede ao muro para evitar entrada e saída de crianças para irem buscar a bola e a subida da rede, do lado norte, para dificultar a saída de bolas. Também o portão precisa de arranjo, sublinhou, concluindo que gostaria de sair da assembleia com a “convicção de que o que disse não cai em saco roto” e pedindo que respeitem os moradores de Casais da Lagoa.

Em resposta à munícipe o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, adiantou que está para ser firmado um protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo para a cedência daquele espaço “com perspectiva de arranjo para estacionamento à volta” e do ringue desportivo. O autarca do PS garantiu que a promessa feita em campanha continua a ser um compromisso do executivo. Já em 2022, recorde-se, um grupo de crianças do Centro Escolar Boa Vida Canada foi à reunião de câmara, no âmbito do projecto As Viagens do Zambujinho, pedir que fosse melhorado aquele ringue desportivo, que é “muito utilizado” pelos alunos residentes na freguesia de Aveiras de Baixo.