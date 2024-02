Filarmónica Gualdim Pais recebe apoio para curso de dança

partilhe no Facebook

O curso de dança de ensino artístico da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais vai receber um apoio extraordinário da Câmara Municipal de Tomar, no valor de 52.800 euros. Hugo Cristóvão, presidente do município, realçou o carácter único da escola e a importância da instituição para a cultura e educação no concelho, assim como para todos os alunos e professores que a frequentam. O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo, que se realizou a 19 de Fevereiro.