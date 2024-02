Morreu José Ribeiro Sineiro, um lutador pela liberdade e figura marcante em Torres Novas

José Ribeiro Sineiro, personalidade prestigiada da comunidade torrejana, faleceu a 19 de Fevereiro de 2024, anunciou o município de Torres Novas numa publicação na qual endereça sentidas condolências à sua família e amigos.

Na mesma nota, a autarquia lembra-o como uma “figura marcante da cultura torrejana” que deixou “legado nas áreas do associativismo, do ambiente e do património cultural” e teve “papel determinante na realização das Comemorações do VIII Centenário do Foral de Torres Novas (1988-1991). Antes, sublinha o município, destacou-se em “acções de divulgação ambiental e de defesa do património cultural, etnográfico e industrial, em iniciativas conducentes à requalificação da Casa Mogo e da Central do Caldeirão”.

José Ribeiro Sineiro, que foi um dos fundadores da Associação de Defesa do Património de Torres Novas, é igualmente lembrado como “um corajoso lutador pela liberdade”, antes da Revolução de 25 de Abril de 1974. Era, recorde-se, um jovem electricista quando a 17 de Março de 1960 foi preso por “actividades subversivas” contra o regime de Salazar tendo recolhido à prisão do Aljube. Foi ainda transferido no mesmo ano para Caxias, sendo no fim do ano julgado e condenado a pena de dois anos de prisão maior, mas só acabou por sair da prisão cinco anos depois.