Reduzir poluição dos transportes é o maior desafio ambiental em Vila Franca de Xira

O sector dos transportes no concelho de Vila Franca de Xira é o “mais problemático” no objectivo do concelho em reduzir as suas emissões de gases com efeitos de estufa num futuro próximo, no entender dos técnicos que elaboraram o novo Plano de Acção para a Energia Sustentável e Clima (PAESC) do concelho.

O documento está em consulta pública até 27 de Fevereiro para recolher contributos e sugestões da comunidade e apresenta, em 182 páginas, um estudo aprofundado do clima no concelho e 19 medidas específicas para mitigar as emissões em pelo menos 40% até 2030. Ao nível dos transportes, lê-se no documento, importa promover novos paradigmas de mobilidade, incluindo a melhoria da intermobilidade, a promoção de tecnologias de propulsão alternativa como os veículos eléctricos e a hidrogénio e a valorização dos meios suaves de transporte, como as bicicletas e andar a pé, já que a mobilidade é a maior dificuldade para se conseguir ter melhor ar puro no concelho.

As reduções de 40% nas emissões resultarão de acções directas da câmara municipal mas também da comunidade, ressalva o estudo, notando que os novos edifícios a serem licenciados devem apresentar melhorias no desempenho energético. Entre as medidas propostas estão formas de melhorar a resposta a incêndios rurais, proteger zonas sensíveis à intrusão salina, adaptação a inundações do rio Tejo, mitigar impactos das ondas de calor, melhorar a eficácia da drenagem, substituição de caldeiras de combustíveis fósseis por biocombustíveis, entre outras. O plano pode ser consultado no site da câmara municipal.

Este novo plano de acção é um documento que visa desenvolver com maior pormenor a componente de mitigação e criar 19 medidas para dar resposta à estratégia de adaptação climática do concelho, o já noticiado Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira.

No dia 22 de Fevereiro, na Fábrica das Palavras, será realizada a apresentação pública deste novo plano, entre as 18h30 e as 20h30. O documento é também uma resposta do município às exigências da Lei de Bases do Clima e ao compromisso estabelecido junto do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia Europa, visando uma redução de emissões de gases de estufa em pelo menos 55% até 2030.

O plano de acção revela que em 2008 Vila Franca de Xira consumiu 2,3% de toda a energia final consumida em Portugal nesse ano, sendo que o consumo de energia per capita no concelho foi de 38,75 megawatts/habitante, um valor considerado 77% superior à medida nacional. Ao nível das emissões, Vila Franca de Xira foi responsável pela emissão nesse ano de um milhão 546 mil toneladas de CO2, cerca de 2,4% do valor total nacional.