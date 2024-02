Santarém apoia projecto inovador dirigido a crianças com deficiência

A Câmara de Santarém vai atribuir um apoio de (46.416 euros ao projecto de inovação social “Banco de Recursos para a Inclusão”, dinamizado pela INCLUIR - Associação para a Inclusão do Cidadão com Necessidades Especiais Maria do Carmo Silva Melancia. O projecto, com duração de dois anos, tem como objectivo dar apoio a crianças com deficiência após o horário escolar e nas interrupções lectivas, nos ATL existentes com a integração de técnicos especializados.

“Esta iniciativa procura promover a inclusão social e o desenvolvimento integral destas crianças no concelho de Santarém, através de programas de acompanhamento pós-escolar, onde profissionais especializados vão trabalhar com as crianças, oferecendo actividades adaptadas às suas necessidades individuais e melhorando, desta forma, a sua qualidade de vida”, refere o município.