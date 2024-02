Sardoal reforça presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

Município vai estar presente pela oitava vez no evento. Objectivo é promover e apresentar as potencialidades turísticas do território.

O Município de Sardoal vai estar presente pela oitava vez na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) com o intuito de apresentar e promover as potencialidades turísticas do concelho. Além dos habituais stands onde o município se faz representar, este ano o município vai estar presente no stand de Turismo Religioso. É uma novidade na BTL que conta com a presença de municípios e entidades de maior relevo no turismo religioso a nível nacional.

A presença do município de Sardoal na BTL insere-se na estratégia de promoção do turismo, enquanto factor de desenvolvimento económico e social do concelho. A Bolsa de Turismo de Lisboa decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL) no Parque das Nações, em Lisboa, entre 28 de Fevereiro e 3 de Março.