Vila Franca de Xira quer ligação entre as salinas de Alverca e o vizinho IC2

Agora que Vila Franca de Xira já é dona de uma parcela de terreno com 40 hectares nas antigas salinas de Alverca, que se unem à vizinha União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, a ambição é vir a criar um corredor rodoviário que permita um acesso mais rápido dos condutores entre o centro de Alverca e o Itinerário Complementar 2 (IC2) que segue para Lisboa.

A execução de uma ligação do IC2 como variante à congestionada Estrada Nacional 10 é há muito uma ambição do município e consta do seu plano estratégico municipal na área das acessibilidades mas tem demorado a ver a luz do dia, muito por culpa da falta da posse dos terrenos que eram necessários para a operação. “Quando comprámos os terrenos das salinas de Alverca foi já a prever essa construção. Estamos a trabalhar na possibilidade de criar uma nova via, paralela e a nascente da linha de comboio, que ligue Alverca à Póvoa de Santa Iria e ao IC2”, explica Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE.