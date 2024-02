Agrupamento de escolas de Alhandra abre laboratório para estudo da ciência

O agrupamento de escolas de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz criou um núcleo de ciência infantojuvenil e abriu a 20 de Fevereiro um novo laboratório que vai estar ao serviço dos alunos. No núcleo de ciência colaboram 18 alunas do 8º e 9º ano de escolaridade que apresentam trabalhos e divulgam a ciência nos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo. O município de Vila Franca de Xira anunciou a assinatura de um protocolo de parceria, sobretudo logístico, com o agrupamento de escolas visando apoiar o clube ciência viva daquele estabelecimento de ensino. Os clubes Ciência Viva nas Escolas são espaços de conhecimento, abertos e dirigidos a toda a comunidade educativa, incluindo famílias e comunidade, para promover o acesso a práticas científicas.