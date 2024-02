"Portugal é um dos países onde se gasta mais água"

São muitas as aldeias de Portugal que têm apenas consumos sazonais de água que acontece quando as pessoas que estão emigradas ou a viverem em locais mais urbanos do país regressam às suas terras para passar férias. Esta situação acontece sobretudo no Verão, o que tem implicações na qualidade da água porque os reservatórios estão muitos meses com água quase parada, a servir dezenas, ou poucas centenas, de habitantes durante o ano e o consumo de água dispara no Verão. A opinião é do presidente do conselho de administração da EPAL - Empresa de Águas Livres S.A. e também da Águas do Vale do Tejo.

Carlos Martins falou durante o seminário "Água - O Desafio do Século", organizado pelo Grupo Águas de Portugal, que decorreu na quarta-feira, 28 de Fevereiro, no auditório do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém. Carlos Martins falou também das assimetrias da distribuição da população sendo que 70% está no litoral - a maioria nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto - e os restantes nos meios mais rurais. "Quando temos menos população temos perda de capital humano", referiu.

O investigador do Instituto Dom Luiz, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Pedro Matos Soares, alertou que existe um problema de água no país. Portugal é dos países onde se gasta mais água per capita e onde chove menos. "Não pode ser só a eficiência energética a estar na agenda política, também temos que falar da eficiência da água. Tem que se criar um programa para se começar a falar nas escolas, desde os mais pequenos, para sensibilizar para a importância da água e de como é fundamental poupar água para que não haja problemas no futuro", reforçou Pedro Matos Soares.

A professora universitária, Teresa Rodrigues, que, à semelhança do administrador da EPAL, também participou no último painel, intitulado "Impacto da diminuição e envelhecimento da população, recordou que Portugal é o quarto país mais envelhecido do mundo e o terceiro mais envelhecido da Europa, tendo uma idade média da população de 46,8 anos, a segunda maior da Europa, a seguir a Itália. Teresa Rodrigues fez um retrato da população portuguesa para perceber o futuro do consumo de água e as implicações que terá na população.

* NOTÍCIA COMPLETA NUMA PRÓXIMA EDIÇÃO SEMANAL IMPRESSA DE O MIRANTE.