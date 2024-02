Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria para colocar a mente e o corpo em equilíbrio

No Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria há a preocupação de ajudar os pacientes em todas as dimensões: emocional, cognitiva, comportamental, física, energética e espiritual. Passou a haver consultas de terapia holística e a hipnose clínica tem cada vez mais procura. Localizado na Praceta General Norton de Matos, número 3, está aberto de segunda a sexta das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00. Aos sábados das 09h00 às 13h00.

A psicóloga e directora Joana Almeida, de 37 anos, faz um balanço positivo da actividade desenvolvida. “Tem sido um orgulho para toda a equipa ver os sorrisos, os suspiros de alívio, a calma e a segurança que os clientes encontram após cada intervenção”.

O Centro de Psicologia e Desenvolvimento tem crescido nos últimos 13 anos com muita valorização de todos os clientes e, mais recentemente, com protocolos na área do desporto, com clubes e com o estúdio Jean Franco que possibilita um treino especializado com foco na saúde e no bem estar. Também o ‘coaching’ tem sido procurado por muitas pessoas ao nível pessoal e profissional. O site do Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria é o cpd-povoa.com.