Gado continua a destruir áreas de cultivo em Vila Nova de São Pedro

Agricultores estiveram reunidos com as autarquias locais, DRAP e DGAV em Março do ano passado na esperança de ser encontrada uma solução para o problema

Os agricultores de Vila Nova de São Pedro e alguns de Manique do Intendente, no concelho de Azambuja, estão desesperados com o gado bravo de ganadarias locais, pertencentes à mesma família, que a partir do final da tarde se encontra à solta e invade propriedades agrícolas, causando avultados prejuízos nas culturas. O problema arrasta-se há décadas e nem o grito de revolta que deram numa reunião em Março de 2023, na qual estiveram presentes representantes da Direcção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), surtiu qualquer efeito prático.