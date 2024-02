Homem detido por matar o sobrinho em Carvalheiros

Um homem de 67 anos foi detido esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, por ser suspeito de matar o sobrinho de 46 anos, em Carvalheiros, no concelho de Tomar.

O alerta foi dado à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Tomar, pelas 08h25, que localizou de imediato o suspeito e procedeu à sua detenção e apreensão de duas armas de fogo (espingardas) e várias munições. Registou-se ainda um homem com ferimentos ligeiros, de 19 anos, que recebeu tratamento médico no local.

O detido vai ser presente ao primeiro interrogatório judicial, junto do Juiz de Instrução Criminal no Tribunal Judicial de Santarém, amanhã, 1 de Março, às 14h00, para aplicação de medidas de coacção.

O comissário João Silva acrescentou à Lusa que a Polícia Judiciária (PJ) também esteve no local “por ser um caso da sua competência, uma vez que envolve um crime com arma de fogo”. Os motivos do incidente, acrescentou, “serão apurados em sede de inquérito”.

No local estiveram 10 viaturas e 26 operacionais, envolvendo os bombeiros e o SIV (Suporte Imediato de Vida) de Tomar, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Médio Tejo, a unidade móvel de intervenção psicológica do INEM, a GNR, a PSP e a PJ. O óbito foi declarado no local.